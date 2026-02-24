Incontro col pubblico spettacolarizzato sui tempi difficili | Paolo Rossi al Teatro delle Clarisse di Rapallo

Paolo Rossi ha portato in scena uno spettacolo intitolato “Incontro col pubblico spettacolarizzato sui tempi difficili” per rispondere alla voglia di confrontarsi in modo diretto. La scelta di un teatro di Rapallo nasce dalla volontà di creare un momento di condivisione autentica, lontano dal virtuale. La rappresentazione si concentra sulle sfide attuali, coinvolgendo il pubblico in un dialogo vivo e senza filtri. La serata si svolge in un'atmosfera informale e spontanea.

Sabato 28 febbraio il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita Paolo Rossi in “Incontro col pubblico spettacolarizzato sui tempi difficili”. Paolo Rossi porta in scena il suo stile inconfondibile in un dialogo vivo, ironico e profondo per attraversare i tempi difficili che stiamo vivendo. Attore, autore e performer, Rossi è noto per spettacoli che cambiano ogni sera, dove il canovaccio è solo un punto di partenza e l’improvvisazione diventa strumento di racconto, satira e pensiero critico. Tra monologhi, classici reinventati e dialoghi spontanei, il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

