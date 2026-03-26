ai compagni non bastano le dimissioni

Le dimissioni del sottosegretario, del capo di gabinetto e le pressioni sulla ministra del Turismo non sono considerate sufficienti dai compagni di partito. La richiesta di ulteriori azioni si fa strada nel dibattito politico, mentre le decisioni dei singoli rappresentanti continuano a essere oggetto di discussione pubblica. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica e mediatica.

Non bastano le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e il pressing sulla titolare del Turismo, Daniela Santanchè. No: l’opposizione vuole anche il passo indietro del ministro della Giustizia, Carlo Nordio- che invece al question time conferma che resterà al suo posto - e che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenti in Parlamento per l’ennesima «informativa urgente». Una richiesta che a Montecitorio scatena la reazione di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia: «Non accettiamo lezioni da chi fa il fiancheggiatore di chi prende a martellate i poliziotti e da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi passando davanti alle loro celle, mentre andava da Cospito». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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