Quattro studenti di 16 anni della terza D del liceo Virgilio di Milano, Sofia Donadio, Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Talingdan, sono coinvolti in una drammatica vicenda legata a una vacanza a Crans-Montana. Le ustioni riportate e le telefonate ai genitori hanno suscitato grande preoccupazione. Questo episodio ha suscitato un forte senso di angoscia tra amici e familiari, evidenziando la gravità dell’accaduto e le conseguenze di un momento di svago

Sofia Donadio, Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Talingdan sono i quattro 16enni della terza D del liceo Virgilio di Milano, compagni di classe e amici anche fuori dalla scuola. Tutti e quattro si trovavano al Le Constellation di Crans-Montana nell’incendio che ha provocato la strage di Capodanno in cui sono morte 47 persone, di cui sei italiani finora riconosciuti. Erano ospiti della famiglia di Francesca, che ha una casa nella località sciistica svizzera. Inizialmente il gruppo doveva essere più numeroso: «Dovevano partire in sei ragazzi, poi sono andati in quattro», ha confermato il preside dell’istituto Roberto Garrone. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Crans Montana, l’angoscia della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 compagni di classe sono in condizioni critiche

Leggi anche: Crans Montana: al Niguarda stanno per arrivare Leonardo e Kean, compagni di classe al Virgilio di Milano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’angoscia per i 4 compagni di classe del liceo Virgilio di Milano. La vacanza insieme a Crans-Montana, le ustioni e le tragiche telefonate ai genitori - Le storie di Sofia, Francesca, Leonardo e Kean, tutti compagni di classe della terza D del liceo di Milano. open.online