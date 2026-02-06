Al via La Città dei Bambini | cinema scuola e partecipazione | importante progetto ad Agropoli
Questa mattina ad Agropoli è iniziato ufficialmente
Prende ufficialmente il via "La Città dei Bambini", progetto educativo e creativo promosso dalla Direzione Didattica Statale I Circolo di Agropoli in partenariato con l'associazione SalernolnFestival ETS Linea d'Ombra.L'inizioIl primo appuntamento del progetto è un seminario online dedicato al.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Agropoli Città
Cinema e scuola, progetto ok al Serpieri
Torna "Merry Cinema": film, laboratori e la sfida dei 150 regali sospesi per i bambini della città
Ultime notizie su Agropoli Città
Argomenti discussi: Filming Cagliari 2025, al via il nuovo avviso per sostenere le produzioni audiovisive in città; Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione dell'Istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni; Al via i lavori di costruzione della Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni; SEGNI, l’arte incontra la città: al via il laboratorio collettivo che racconta L’Aquila.
Città Metropolitana, al via progettazione lavori del Programma Scuola VivaParte oggi ufficialmente la progettazione degli interventi che porteranno all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico dell'ISIS De' Medici di Ottaviano. (ANSA) ... ansa.it
Giovani protagonisti a Varese, al via i progetti per cambiare la cittàCon il mese di gennaio 2026 sono iniziate le prime azioni legate al progetto triennale DesTEENazione. Desideri in azione, finalizzato a promuovere in giovani e adolescenti la partecipazione, la preven ... varesenews.it
Noi abbiamo iniziato dal muro, per raccontare ai bambini una città davvero unica... visitBerlin. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.