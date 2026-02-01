ROYAL RUMBLE 2026 | Bron Breakker eliminato in pochi secondi dopo l’agguato di un uomo mascherato

Durante la Royal Rumble 2026, Bron Breakker è stato eliminato praticamente subito. Prima di salire sul ring, un uomo mascherato lo ha aggredito sulla rampa d’ingresso, sorprendendo tutti i presenti. L’attacco ha messo fuori gioco il lottatore in pochi secondi, lasciando il pubblico senza parole. La scena si è svolta in modo improvviso, e ora si cerca di capire chi ci sia dietro a questa aggressione.

Uno degli uomini più attesi della Royal Rumble maschile è stato aggredito sulla rampa d'ingresso da un assalitore misterioso prima ancora di entrare sul ring Un agguato sulla rampa d'ingresso mette fuori Breakker. Bron Breakker, tra i favoriti per la vittoria della Royal Rumble maschile 2026, è stato eliminato dopo pochi secondi dal suo ingresso nel match. Sorteggiato col numero 2, Breakker stava percorrendo la rampa d'ingresso per raggiungere il ring dove lo attendeva Oba Femi, entrato col numero 1, quando un individuo incappucciato è spuntato dal nulla per aggredirlo.

