Aggressioni ai professori tra minacce e social | l’analisi del Comitato Precari Uniti sulla perdita di autorevolezza dei docenti

Il Comitato Precari Uniti ha segnalato un aumento di aggressioni ai danni dei docenti, con episodi che coinvolgono minacce e episodi sui social media. Recentemente, si è verificato un episodio a Bergamo che ha portato all’attenzione pubblica questa problematica. La denuncia si focalizza sulla diminuzione dell’autorevolezza degli insegnanti e sull’impatto di tali comportamenti sulla situazione del sistema scolastico.