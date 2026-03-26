Aggressioni ai professori tra minacce e social | l’analisi del Comitato Precari Uniti sulla perdita di autorevolezza dei docenti
Il Comitato Precari Uniti ha segnalato un aumento di aggressioni ai danni dei docenti, con episodi che coinvolgono minacce e episodi sui social media. Recentemente, si è verificato un episodio a Bergamo che ha portato all’attenzione pubblica questa problematica. La denuncia si focalizza sulla diminuzione dell’autorevolezza degli insegnanti e sull’impatto di tali comportamenti sulla situazione del sistema scolastico.
Il Comitato Precari Uniti denuncia la crisi del sistema scolastico dopo l'aggressione a Bergamo, chiedendo tutele e rispetto per i docenti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Ai docenti precari spetta la giusta retribuzione professionale dei docenti, illegittimo discriminarli. Di cosa si tratta. SentenzaUn docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata...
Valditara: “L’autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie”Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al XIII Congresso nazionale di Snals-Confsal, ha posto al centro del suo...