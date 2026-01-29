Torino insegue 92enne nell’androne di casa e la rapina | incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Una donna di 92 anni è stata rapinata ieri a Torino. La vittima era appena tornata da una passeggiata al mercato di San Salvario, quando un uomo di 57 anni senza fissa dimora le si è avvicinato e le ha rubato qualcosa. Le telecamere di videosorveglianza hanno incastrato l’aggressore, che è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno.

Era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale del quartiere San Salvario, a Torino, un’anziana di 92 anni che, il novembre scorso, intorno a mezzogiorno, è stata vittima di una rapina da parte di un 57enne senza fissa dimora. Da quanto è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, l’uomo, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe di colpo cambiato direzione, probabilmente per seguire proprio l’anziana vittima mentre si incamminava verso casa. Quando l’anziana è entrata nell’androne di casa, il 57enne ha sorpreso la novantaduenne alle spalle, facendola cadere e strappandole il portafoglio per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Torino, una donna di 92 anni è stata seguita da un uomo mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa al mercato di Piazza Nizza.

