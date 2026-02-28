Roma aggressione alla metro Ottaviano | quattro arresti per il pestaggio di uno youtuber e di due guardie giurate

A Roma, davanti alla fermata della metro Ottaviano, quattro persone sono state arrestate dopo aver aggredito uno youtuber e due guardie giurate. La polizia ha riferito che l'episodio è iniziato con una ripresa video, che si è trasformata in un pestaggio nel giro di pochi secondi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei coinvolti.

Una ripresa video trasformata in violenza, in pochi secondi, davanti alla fermata della metro. La Polizia di Stato ha eseguito quattro arresti per l'aggressione avvenuta lo scorso 12 novembre nei pressi della stazione "Ottaviano" della Linea A a Roma, dove un noto youtuber e due guardie particolari giurate intervenute per difenderlo sarebbero stati colpiti con calci e pugni. L'operazione è il risultato di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Nei confronti di quattro cittadini romeni è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal GIP del Tribunale di Roma, dopo la raccolta di un grave quadro indiziario.