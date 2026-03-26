Nel primo pomeriggio, un uomo è stato aggredito nel parcheggio di viale Palladio. L'aggressore, un uomo di 47 anni, lo ha trascinato tra le piante e lo ha colpito con un ramo, chiedendogli di consegnargli i soldi. La vittima, sotto shock, ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno successivamente arrestato l'aggressore.

VERONA - Sorpreso nel parcheggio di viale Palladio, un uomo è stato trascinato con violenza tra le piante ed è stato picchiato con un ramo da un aggressore che pretendeva che gli consegnasse i suoi soldi. La vittima, dopo varie percosse ricevute, anche alla testa, ha consegnato le poche monete che aveva con sé così chi lo stava colpendo si è allontanato e lui, seppur in stato di choc, è riuscito a chiedere aiuto. La ricostruzione Questo quanto accaduto nel primo pomeriggio del 25 marzo, a Verona. I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Verona hanno risposto alla richiesta d’intervento avanzata al 112 da parte di un uomo che, in pieno giorno e nel mezzo del centro cittadino, ha vissuto istanti di vero terrore: mentre si trovava in un parcheggio pubblico di viale A. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Aggredito nel parcheggio del centro nel primo pomeriggio, trascinato tra le piante e picchiato: «Dammi i soldi». La vittima sotto choc fa arrestare il 47enne

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