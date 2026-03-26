Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 33 anni è stato aggredito e ferito con un coltello in via Ardigò, nella zona Forlanini di Milano. L'aggressione si è verificata in strada, e l'uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

È successo in via Ardigò a Milano (zona Forlanini) nella notte tra mercoledì e giovedì 26 marzo. Indaga la polizia Un uomo di 33 anni è stato accoltellato in via Ardigò a Milano (zona Forlanini) nella notte tra mercoledì e giovedì 26 marzo. Fortunatamente ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Tutto è accaduto poco dopo le 22.30 nei pressi della fermata M4 di Forlanini, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Inizialmente le condizioni del 33enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Aggredito e accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedale

Articoli correlati

Aggredito e accoltellato per strada a Milano, gravissimo un ragazzoÈ successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 21 gennaio.

Leggi anche: Aggredito e accoltellato in strada per una rapina: il branco in fuga

Accoltellamento a Milano - Storie italiane 04/11/2025

Aggiornamenti e notizie su Aggredito e accoltellato per strada a...

Temi più discussi: Aggredito e accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedale; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Sesto San Giovanni, ragazzino accoltellato fuori dalla scuola De Nicola: i tre aggressori hanno sbagliato persona; Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupato.

Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario dallo studente, ipotesi vendetta per voti bassi e notaLo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante Chiara Mocchi indossava una maglia con la scritta vendetta e aveva una pistola scacciacani ... virgilio.it

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it

#Jesolo – Autista Atvo aggredito da un passeggero senza biglietto Un autista Atvo di 53 anni è stato aggredito nella prima serata di martedì in piazza Internazionale da un giovane che voleva viaggiare senza biglietto. L’uomo, in servizio su una linea provenie - facebook.com facebook