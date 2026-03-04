Aggredito e accoltellato in strada per una rapina | il branco in fuga

Un uomo che passeggiava con il suo cane a Cisterna è stato avvicinato da almeno tre giovani, probabilmente nordafricani, che lo hanno accerchiato e poi ferito con un’arma da taglio nel tentativo di rapina. Il gruppo si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Vittima dell'aggressione e della tentata rapina, un uomo del posto di 37 anni. I ragazzi si sono avvicinati con la scusa di una sigaretta, ma poi il branco lo ha accerchiato e ha cominciato a pretendere del denaro. Infine gli aggressori hanno cercato di portargli via il cane. La vittima ha opposto resistenza e, tra le minacce, uno dei componenti del gruppo ha estratto un coltello e lo ha puntato al collo dell'uomo ferendolo. Quest'ultimo per difendersi avrebbe a sua volta colpito il malvivente. Tutti sono poi scappati dileguandosi nel buio. La ferita dell'uomo, per fortuna solo superficiale, è stata medicata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Accerchiato dal branco per rapina, 21enne accoltellato a Milano: è graveUn giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte a Milano durante una violenta aggressione avvenuta in strada.

Accoltellato in strada al polpaccio, grave ragazzo di 24 anni: “Ho reagito a una rapina”Milano, 21 gennaio 2026 – Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito nella notte di martedì 20 gennaio in viale Abruzzi a Milano.

Hornet's Nest | THRILLER | Full Movie in English

Tutto quello che riguarda Aggredito e accoltellato in strada per....

Temi più discussi: Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne; Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori; Accoltellato al collo a Rialto, presi gli aggressori: sono due turisti inglesi che devono rispondere di tentato omicidio. Chiuso il bar; Tentativo di rapina: accoltellato alla fermata della tramvia in Viale Fratelli Rosselli.

Sedicenne accoltella uno studente sull’autobus: i genitori aggrediscono i carabinieri durante la perquisizioneA Riolo Terme, in provincia di Ravenna, un 16enne ha accoltellato uno studente di 19 anni. I fatti sono avvenuti sabato 28 febbraio, intorno alle 8, su un autobus partito da Faenza. Secondo quanto ric ... blitzquotidiano.it

Due persone arrestate a Torino per aver aggredito, derubato e accoltellato degli studentiRinvenute anche pistole a salve prive del tappo rosso, spray al peperoncino, coltelli e capi di abbigliamento con tracce ematiche ... quotidianopiemontese.it

Aggredito in strada, muore il giorno dopo: fermato un 46enne facebook

Don Alì, il «re dei maranza» di Torino a processo per aver aggredito un insegnante: chiesta la condanna a 1 anno e 8 mesi x.com