Aggredito e accoltellato per strada a Milano gravissimo un ragazzo

Un giovane di 21 anni è stato aggredito e ferito con arma da taglio in strada a Milano. L’intervento dei soccorsi è stato rapido e il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi presso il reparto di emergenza dell’ospedale Niguarda. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione.

È successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 21 gennaio. Il giovane è stato raggiunto da un fendente alla gamba. Indaga la polizia Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda dopo essere stato accoltellato. È successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 21 gennaio, sul caso indaga la polizia. Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo la 1, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine; stando a quanto finora ricostruito, il 21enne sarebbe stato aggredito e accoltellato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Aggredito e accoltellato per strada a Milano: finisce in ospedale

Leggi anche: Accoltellato in strada alle porte di Milano, gravissimo un uomo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ragazzo accoltellato a Milano, legale di uno degli accusati: «Il ragazzo ha risposto»

Argomenti discussi: Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Fermato un 18enne per l'accoltellamento all'interno di una scuola a La Spezia: ha portato l'arma da casa; Accoltellato durante una rapina in villa, complici lo abbandonano in ospedale: morto Adamo Massa; Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere: la foto choc nella chat dei compagni di classe.

Uomo sotto shock a Lecco, accoltellato su un treno per Milano: aggressore arrestato, voleva il suo giubbottoUn cittadino marocchino è stato arrestato a Lecco per rapina su un treno diretto a Milano: aggredito un passeggero con un coltello per rubargli il giubbotto. virgilio.it

In 8 avevano aggredito e accoltellato un tunisino alla Montagnola di Bologna, estradato uno di loroL'accusa per l'uomo e gli altri cittadini pakistani coinvolti è di tentato omicidio. Arrestato anche un ventenne accusato di una violenta rapina e si cerca il complice diciottenne ... rainews.it

A Sora un altro liceale accoltellato: aggredito davanti a scuola, non è grave. Fermato un 17enne. Diverbio per futili motivi, confessa un 17enne x.com

Rapinatore accoltellato e ucciso, cosa altro doveva fare Jonathan È già cominciato il processo all’aggredito - VIDEO #capezzone #lonatepozzolo #video #17gennaio #iltempoquotidiano - facebook.com facebook