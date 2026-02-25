Si rompe la caviglia in smart working per i giudici è infortunio sul lavoro | sentenza contro Inail a Padova

A una dipendente dell’università di Padova che si è rotta la caviglia mentre lavorava a casa in smart working è stato riconosciuto con una sentenza di Tribunale l'”infortunio sul lavoro“. Inizialmente, l’Inail ha riconosciuto l’infortunio come “indennizzabile”, ma poi ha fatto dietrofront, escludendo la natura di infortunio sul lavoro ed etichettandolo invece come “infortunio domestico”. L'infortunio della lavoratrice in smart working La decisione dell'Inail La sentenza sull'"infortunio sul lavoro" in smart working Il commento del sindacato FGU Gilda Unipd L’infortunio della lavoratrice in smart working La vicenda è riportata da Il Gazzettino e risale all’aprile del 2022, periodo caratterizzato dall’emergenza Covid. La donna, dipendente dell’area amministrativa nella sede centrale dell’Università di Padova, era a casa come tanti altri colleghi in smart working. Durante una riunione al pc la lavoratrice, sindacalizzata FGU Gilda Unipd, si è alzata per prendere alcuni fogli che le erano caduti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Padova, si fa male in smart working: riconosciuto l'infortunio sul lavoro

Leggi anche: Si frattura la gamba mentre è in smart working. Il Tribunale: è infortunio sul lavoro. Dipendente risarcita

Argomenti discussi: Padova, si rompe la caviglia mentre è in smart working: È infortunio sul lavoro, pagatele le spese mediche; Si rompe la caviglia mentre è in smart working, per il Tribunale è infortunio sul lavoro.

Padova, si rompe la caviglia mentre è in smart working: «È infortunio sul lavoro, pagatele le spese mediche»La dipendente dell’Università vince in tribunale dopo il ricorso, l’Inail aveva escluso la natura dell’infortunio dopo averlo riconosciuto indennizzabile ... corrieredelveneto.corriere.it

Cade nella voragine d’asfalto. Anziana si rompe la caviglia: Farò causa contro il ComuneUna passeggiata come tante, un saluto di cortesia con il fornaio che conosce da anni, poi il piede che affonda in un avvallamento dell’asfalto e la caduta. È bastato un attimo perché F.D., residente ... ilrestodelcarlino.it

La dipendente dell’Università vince in tribunale dopo il ricorso, l’Inail aveva escluso la natura dell’infortunio dopo averlo riconosciuto indennizzabile - facebook.com facebook