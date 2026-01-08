Ubriaco si piazza davanti a un autobus bloccando e aggredisce con calci e gomitate i carabinieri arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Nereto, a Sant'Omero, dopo aver bloccato un autobus e aggredito con calci e gomitate i militari intervenuti. L’intervento ha portato all’arresto dell’individuo, accusato di interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in un contesto di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

I carabinieri di Nereto, a Sant'Omero, hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile d'interruzione di pubblico servizio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Come riporta LaPresse, i militari sono intervenuti su richiesta dell'autista di un autobus di Tua, l'azienda unica di trasporto.

