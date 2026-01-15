Roblox e la verifica dell’età con l’intelligenza artificiale | quando la tutela dei minori crea nuovi problemi

Negli ultimi mesi, Roblox ha adottato un sistema di verifica dell’età basato sull’intelligenza artificiale, mirato a migliorare la sicurezza dei minori sulla piattaforma. Questa innovazione mira a prevenire abusi e a tutelare gli utenti più giovani, ma ha sollevato anche alcune criticità e dibattiti riguardo alla privacy e all’efficacia delle nuove tecnologie. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa misura e i possibili risvolti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.