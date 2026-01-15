Roblox e la verifica dell’età con l’intelligenza artificiale | quando la tutela dei minori crea nuovi problemi
Negli ultimi mesi, Roblox ha adottato un sistema di verifica dell’età basato sull’intelligenza artificiale, mirato a migliorare la sicurezza dei minori sulla piattaforma. Questa innovazione mira a prevenire abusi e a tutelare gli utenti più giovani, ma ha sollevato anche alcune criticità e dibattiti riguardo alla privacy e all’efficacia delle nuove tecnologie. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa misura e i possibili risvolti.
Negli ultimi mesi Roblox è tornata al centro del dibattito sulla sicurezza online dopo l’introduzione di un sistema di verifica dell’età basato sull’intelligenza artificiale, pensato per rendere più sicure le interazioni tra gli utenti più giovani. L’obiettivo dichiarato era limitare l’accesso a chat testuali e vocali avanzate solo a chi risulta idoneo per età, riducendo i rischi legati a contatti indesiderati. Tuttavia, secondo diverse analisi e testimonianze raccolte anche da WIRED, il risultato finale sta mostrando più criticità che benefici. Un sistema rapido ma poco affidabile. Il meccanismo scelto da Roblox si basa su una scansione facciale automatizzata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
