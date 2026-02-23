Thekla | Il problema con l’autorità mi ha spinto in AEW

Thekla ha conquistato il titolo di campionessa mondiale femminile AEW battendo Kris Statlander, spinta da un'esperienza negativa con le autorità sportive. La wrestler austriaca ha deciso di cambiare percorso e dedicarsi completamente al wrestling professionistico, trovando nella vittoria un modo per riscattarsi. La sua vittoria ha catturato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, che ora seguono con interesse i suoi prossimi passi nel ring. La sua ascesa continua a suscitare discussioni nel mondo della lotta.

All’inizio di questo mese, la wrestler austriaca Thekla è diventata la nuova AEW Women’s World Champion sconfiggendo Kris Statlander. Parlando a Talk Is Jericho prima del match, Thekla ha raccontato il suo percorso verso l’ AEW e perché ha deciso di non firmare con la WWE: “Quando ho iniziato a guardare la WWE e a capire come funzionano le cose lì, devo dire che non mi è mai piaciuta troppo l’idea di non poter fare le cose a modo mio” ha spiegato Thekla. “Tutti sanno che devi seguire le regole, fare quello che ti viene detto. e io non sono molto brava con l’autorità. Quando è nata l’AEW, ho pensato: ‘Ok, qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

