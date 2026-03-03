Chiusura delle scuole per ragioni igienico-sanitarie | l’elenco degli istituti coinvolti

Il sindaco ha pubblicato un nuovo messaggio sui social per comunicare quali scuole della zona alta sono state chiuse a causa di problemi igienico-sanitari. Dopo la prima comunicazione, che aveva annunciato la chiusura di alcuni istituti, questa seconda nota fornisce un elenco aggiornato degli edifici coinvolti. La decisione è stata presa in seguito a un guasto sulla condotta di Faicchio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la prima comunicazione che parlava di chiusura delle scuole della zona alta per ragioni igienico-sanitarie, il sindaco Mastella torna a fare capolino sui social per elencare gli istituti coinvolti dal guasto sulla condotta di Faicchio. Per ragioni igienico-sanitarie legate all'interruzione idrica ho disposto l'uscita anticipata alle 9,30 per le seguenti scuole: S.ANGELO A SASSO, ASILO CRETAROSSA, FEDERICO TORRE PLESSO CAPODIMONTE E PLESSO PACEVECCHIA, VIA NICOLA SALA, LICEO CLASSICO, ISTITUTO ALBERTI E GEOMETRA Galilei, Guacci. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA MAZZINI-PASCOLI. Plesso Mezzini (Federico Torre), Istututo Bilingue, Istututo agrario Vetrone e Istituto De La Salle e gli asili privati ricadenti nella zona alta.