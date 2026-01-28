Si finge andrologo online e chiede video intimi a minorenni Arrestato dalla Finanza a Fondi

La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 29 anni a Fondi, accusato di aver finto di essere un andrologo per chiedere video intimi a minorenni. Gli agenti hanno scoperto le sue attività durante un’indagine che lo ha portato dritto in carcere.

Un 29enne residente a Fondi è finito in carcere dopo un'indagine che lo colloca al centro di una presunta attività di adescamento di minorenni condotta online. Secondo gli inquirenti, l'uomo si presentava su social network e canali Telegram come medico andrologo, offrendo "consigli" su disfunzioni erettili e arrivando a farsi inviare video intimi da ragazzi minorenni. L'ordinanza del Tribunale di Roma eseguita dalla Guardia di Finanza. Un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, è stata eseguita dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina, al termine di un'attività di polizia giudiziaria svolta su delega della Procura della Repubblica di Roma.

