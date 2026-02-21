Motore ciak azione | il trench è il capo della primavera 2026

Il trench, simbolo di stile senza tempo, conquista nuovamente le strade in primavera. La sua popolarità cresce perché protegge dalla pioggia e si abbina facilmente a diversi look. Quest’anno, i marchi di moda lanciano versioni rivisitate con dettagli innovativi e tessuti più leggeri. Le vetrine si riempiono di colori vivaci e modelli pratici, attirando l’attenzione di chi cerca comfort e stile. Il trench si conferma un capo imprescindibile per la stagione.

Il capo che chiama la primavera immediatamente, il trench, si fa spazio anche quest'anno. Tanto da diventare il capospalla per eccellenza, soprattutto in questi giorni di forte piogge. L'impermeabile è imprescindibile nell'armadio di chiunque, ma per essere veramente trendy deve essere personalizzato, anche se è un capo che decisamente non conosce l'oblio. Il trench è il protagonista della primavera 2026. I modelli sono, come sempre, infiniti. Tra le versioni più gettonate c'è sicuramente quella minimale, che resta la protagonista di abbinamenti puliti ma sempre attuali. Fa la sua comparsa anche il collo alto, approvato dallo street style, ma lo troviamo anche corto, in quanto pratico e versatile.