addio savoldi il napoli piange mister due miliardi

"> Il calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti più iconici. È morto Beppe Savoldi all’età di 79 anni. A darne notizia è stato il figlio Gianluca con un messaggio pubblicato sui social. «Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno», ha scritto. Un addio carico di dolore e riconoscenza: «Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papa Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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