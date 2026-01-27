Milano posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai

La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai a Milano segna un'importante fase di sviluppo nel settore mediatico locale. L'evento, che si è svolto recentemente, rappresenta un passo avanti per l'innovazione e la crescita della produzione audiovisiva nella città. Questi investimenti contribuiscono a rafforzare il panorama mediatico italiano, offrendo nuove opportunità e servizi per il pubblico e gli operatori del settore.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai di Milano. Il progetto, presentato ufficialmente questa mattina, rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell'area dell'ex Fiera. Il cantiere sorgerà nell'area tra via Colleoni e via Gattamelata e vedrà la costruzione di un nuovo centro di produzione televisiva di circa 65mila metri quadrati di superficie, al di sopra si troverà un piano interrato comune adibito prevalentemente a parcheggi. Saranno realizzati un edificio per uffici di 15 mila metri quadrati distribuiti su sei livelli fuori terra e spazi polifunzionali all'avanguardia, che ospiteranno 10 sale di registrazione da 290 a 1500 metri quadrati.

