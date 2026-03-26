addio a savoldi mister due miliardi bomber di atalanta bologna e napoli

È scomparso a 77 anni Beppe Savoldi, noto come mister due miliardi. La sua carriera calcistica include tappe importanti con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. La sua presenza in campo e il suo ruolo come attaccante sono stati riconosciuti nel mondo del calcio italiano. La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Se n’è andato Beppe Savoldi, aveva 77 anni e gli amanti del calcio lo ricordano come mister due miliardi. Era il l luglio del 1975 quando il Bologna cedette Savoldi al Napoli per la cifra di un miliardo e quattrocento milioni di lire, più la cessione di Clerici e la metà del cartellino di Rosario Rampanti (fino ad allora in comproprietà tra Napoli e Torino), valutati nel complesso 600 milioni: totale due miliardi. Fu l’operazione più costosa mai portata a termine nel mondo del calcio professionistico fino ad allora, contestata anche nello stesso capoluogo partenopeo, in un periodo di grave crisi economica e recessione (che diede adito ai rappresentanti sindacali di argomentare che con metà della cifra spesa sarebbe stato possibile rimborsare ai netturbini della città gli stipendi arretrati loro dovuti dal Comune di Napoli). 🔗 Leggi su Panorama.it

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Se n'è andata una delle icone del calcio italiano. Beppe Savoldi, "mister due miliardi", bomber di razza, cresciuto nell'Atalanta, che ha fatto sognare le tifoserie di Napoli e Bologna, si è spento all'età di 79 anni. In carriera ha segnato più di 200 gol in Serie A. I p - facebook.com facebook

Mondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi. Il bomber icona degli anni '70 ha vestito le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli segnando 168 gol in Serie A. x.com