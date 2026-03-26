Addio a Lucia Conenna Storica dell’arte e docente universitaria

È deceduta Lucia Conenna Bonelli, storica dell’arte e docente universitaria nota per i suoi studi sulla storia locale. È autrice di diverse pubblicazioni e ha dedicato gran parte della sua carriera all'insegnamento e alla ricerca nel campo dell'arte e della cultura regionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel settore accademico e culturale.

Ci ha lasciato Lucia Conenna Bonelli, conosciuta ed apprezzata storica, docente universitaria, esperta di storia locale, autrice di importanti pubblicazioni. Nata nel 1940, il suo nome è legato alla famiglia Nannini, essendo figlia di Dorina Nannini e nipote di Danilo e Aldo Nannini. Un nome che si lega anche alla Contrada del Drago, di cui è stata appassionata contradaiola e per molti anni Conservatore della Legge. Un bell’insegnamento di vita e di studio per i figli: Laura, storico dell’arte ed ex priore di Camporegio, e Daniele, conosciuto antiquario. Le sue pubblicazioni sono un riferimento per tanti aspetti del territorio, le sue... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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