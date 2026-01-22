leonardo maria del vecchio compra la maggioranza del gruppo editoriale di giorno nazione resto del carlino e qn

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito la maggioranza del gruppo editoriale che comprende i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Questa operazione rafforza la presenza del gruppo nel panorama dell'informazione nazionale, consolidando la sua posizione nel settore editoriale italiano.

Leonardo Maria Del Vecchio conquista la maggioranza del gruppo Editoriale Nazionale, che pubblica i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlin o e QN. Il cda di Lmdv Capital, la sua società di investimento, ha formalizzato l’offerta vincolante e il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deciso di procedere alla formalizzazione dell’operazione. “Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all’editoria un ruolo centrale per il Paese”, ha detto Del Vecchio junior, che a dicembre ha rilevato anche il 30% del Giornale annunciando che, insieme a Qn, sarebbe stato la base di un futuro piano industriale nei media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale e tratta il Gruppo QN: “Voglio creare un nuovo polo editoriale italiano”Leonardo Maria Del Vecchio entra nel mondo dell’editoria con l’acquisto del 30% de Il Giornale e le trattative per il Gruppo QN.

Unicredit, maxi-linea di credito personale da 350 milioni di euro a Leonardo Maria Del VecchioIl giovane imprenditore ha aperto una maxi-linea di credito da 350 milioni di euro con Unicredit, razionalizzando il costo del debito e chiudendo precedenti linee di credito di ammontare inferiore ... milanofinanza.it

