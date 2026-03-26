La comunità di Malè si è stretta in lutto per la scomparsa di Bruno Redolfi, che aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco e comandante dei vigili del fuoco. Redolfi è deceduto nei giorni scorsi all’età di 84 anni. La sua morte ha suscitato grande commozione tra i residenti, che hanno espresso il loro cordoglio.

I pompieri di Malé lo ricordano come un punto di riferimento per professionalità e dedizione al servizio. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore la moglie Sandra e i due figli, Andrea e Alessandra. C’è la data del funerale Un grave lutto ha colpito la comunità di Malè: Bruno Redolfi, ex vicesindaco ed ex comandante dei vigili del fuoco, è morto nei giorni scorsi all’età di 84 anni. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Sandra e i due figli, Andrea e Alessandra. Bruno Redolfi fu vicesindaco del suo paese nella giunta comunale di Pierantonio Cristoforetti. Per quarant’anni fu membro del corpo dei vigili del fuoco volontari del paese ricoprendo, dal 1977 al 1995, il ruolo di comandante. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Addio a Bruno Redolfi, vigile del fuoco ed ex vicesindaco: un paese in lacrime

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