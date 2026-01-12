Addio a Silvio Malatesta Vigile del Fuoco che ha salvato tante vite

È venuto a mancare Silvio Malatesta, vigile del fuoco che ha dedicato la propria vita al soccorso e alla tutela della comunità. Nel corso della sua carriera, ha affrontato numerose emergenze, mettendo sempre al primo posto il senso del dovere e l’umanità. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e altruismo, testimoniando l’importanza di chi opera silenziosamente per il bene comune.

