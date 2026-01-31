Addio a Bruno Mezzalira ex vicesindaco e dirigente PSI

È morto Bruno Mezzalira, ex vicesindaco di Padova e dirigente del PSI. Aveva 80 anni, li aveva compiuti lo scorso 8 novembre. Mezzalira è stato una figura nota in città, ricoprendo ruoli importanti come quello di presidente di alcune municipalizzate e segretario provinciale del Partito Socialista Italiano nel 1974. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo politico locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.