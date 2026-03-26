Addio a Beppe Savoldi sotrico bomber del Napoli Mister due miliardi aveva 79 anni

È deceduto a 79 anni Giuseppe Savoldi, noto come uno dei centravanti più prolifici del calcio italiano degli anni Settanta. Nel corso della sua carriera ha giocato per diverse squadre, diventando un punto di riferimento in attacco. La sua morte segna la perdita di uno dei protagonisti più riconoscibili del calcio di quel periodo, conosciuto anche con il soprannome di

È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi, tra i centravanti più prolifici della sua generazione e simbolo del calcio italiano degli anni Settanta. Nato a Gorlago il 21 gennaio 1947, si è spento a Bergamo dopo una lunga malattia. In Serie A ha collezionato 405 presenze e 168 reti, entrando tra i migliori marcatori di sempre del campionato italiano. Capocannoniere nella stagione 1972-73 e tre volte miglior realizzatore della Coppa Italia, detiene anche il primato delle presenze nella top ten dei cannonieri stagionali, ben dodici. Cresciuto nell’Atalanta, esordì giovanissimo in Serie A nel 1965. Dopo le prime stagioni a Bergamo si impose definitivamente con il Bologna, dove visse gli anni migliori, vincendo due Coppe Italia e affermandosi come uno dei bomber più affidabili del campionato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Calcio in lutto, è morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi

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È scomparso a 79 anni Beppe Savoldi, storico attaccante soprannominato 'Mister due miliardi' - facebook.com facebook

Ci ha lasciato anche lui, il bomber, Beppe Savoldi, a 79 anni. x.com