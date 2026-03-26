A gennaio è stato presentato in Parlamento il progetto “Storie spaziali per maschi del futuro”, che prevede una fase pilota a partire da aprile. L'iniziativa coinvolgerà 250 classi di scuola primaria distribuite su tutto il territorio nazionale e si concluderà nel 2026. L'obiettivo è rieducare i bambini attraverso storie a tema spaziale.

Roma, 26 mar – “ Storie spaziali per maschi del futuro “, presentato a gennaio in Parlamento, inizierà ad aprile con una fase pilota che coinvolgerà 250 classi delle scuole primarie entro il 2026 in tutta Italia. Con particolare attenzione alle aree più periferiche e vulnerabili. Tale progetto, si legge sul Corriere della Sera, “raggiungerà 12.500 bambine e bambini, 5.000 docenti e oltre 50.000 persone appartenenti alla comunità educante”. L’obiettivo è creare “ nuovi maschi ” decostruiti da “tutti gli stereotipi di genere che li vuole forti, sicuri e possibilmente machi”. Il progetto, realizzato dalla Fondazione Libellula, dalla scrittrice Francesca Cavallo, che si definisce queer e attivista Lgbt, e da ScuolAttiva Onlus, è stato accreditato presso la piattaforma S. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ad aprile partirà un progetto nelle scuole primarie per rieducare i bambini

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