Migliaia di bambini delle scuole elementari partecipano a un progetto che prevede l’utilizzo di testi e esercizi finalizzati a influenzare la percezione dell’identità di genere. Le attività sono rivolte ai più giovani e si concentrano sull’uso di materiali specifici per plasmare il loro immaginario riguardo ai ruoli di genere. Il progetto coinvolge diverse istituzioni scolastiche e mira a modificare le concezioni tradizionali fin dalla tenera età.

Ai piccoli saranno offerti testi ed esercizi per decostruire l’identità di genere partendo dal loro immaginario. Un’operazione culturale che prima conferma un modello, salvo poi proporsi di smantellarlo completamente. È sempre tempo di decostruzione. Anche se l’ondata woke ha attraversato una innegabile crisi e certi eccessi sono stati eliminati o smussati, la tendenza alla riscrittura della realtà (che passa ovviamente dalla sua distruzione) non è mai realmente venuta meno. In particolare non si è mai spenta la brama di rifare la mascolinità, di ristrutturare i maschi occidentali, di rieducarli per farli corrispondere a modelli ideologicamente corretti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Migliaia di bambini delle elementari al progetto per rieducare i maschi

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