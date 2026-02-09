Aula Pan di stelle nelle scuole primarie Esposto dei medici di Torino | Pubblicità o didattica? Barilla | Donazione senza loghi progetto formativo sui sogni

Nelle scuole primarie di Torino, alcune aule sono state allestite con mobili e decorazioni che richiamano i biscotti “Pan di Stelle”. I medici della città hanno sollevato dubbi: si tratta di semplice didattica o si tratta di pubblicità mascherata? Intanto, Barilla ha annunciato che donerà materiali senza loghi, come parte di un progetto educativo che punta sui sogni dei bambini. La scena si presenta con tavoli, pouf, librerie, strumenti musicali e telescopi dipinti di marrone “biscotto” e decorati con stelline bianche

Tavoli, pouf, librerie, strumenti musicali, telescopi dipinti in marrone "biscotto" e disseminati di stelline bianche che potrebbero far pensare ai famosi dolci. Aule scolastiche che per i bambini della primaria "Caduti per la Patria" di Travedona Monate, quelli delle elementari "Monsignor Spirito Rocci" di Almese, gli studenti di Bagni di Lucca Capoluogo, della "Giacomo" a Giugliano in Campania e della "G. Verga"a Serradifalco sono già realtà. Lo segnala la mappa sul sito. L'idea è di Barilla, l'azienda che produce i noti biscotti "per aiutare i più piccoli a custodire grandi sogni", come cita lo slogan dell'iniziativa in atto dallo scorso anno.

Approfondimenti su Pan di stelle

Scuola: Pisano (Marketing Director Pan Di Stelle) "Con nostro progetto diamo spazio a sogni e aspirazioni dei bambini"
La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per lo sviluppo dei bambini, non solo come luogo di apprendimento ma anche come spazio di espressione e crescita personale.

A scuola di sogni con Pan di Stelle, al via 2^ edizione del progetto educativo
È iniziata la seconda edizione di "Sogna e credici fino alle stelle", un progetto educativo promosso da Pan di Stelle in collaborazione con D&F.

Ultime notizie su Pan di stelle

No ai Pan di Stelle in aula, i medici bocciano la campagna nelle scuole

Banchi-Pan di Stelle in classe. La denuncia del genitore e l'allarme dei medici piemontesi: Educazione o pubblicità?. Barilla: È un progetto formativo

Mandereste vostro figlio in una scuola griffata Pan di Stelle?

Bimbi e cibo. Omceo Torino contro il progetto con gli arredi Pan di stelle nelle scuole.

Torino, «Banchi Pan di Stelle» e diari Inalpi in classe: è polemica. Il Forum per l'educazione: «Troppi brand a scuola»
Le aziende sono state sempre presenti nelle aule. «ma qui c'è una spinta subliminale all'acquisto rivolta a bambini piccoli che non hanno difese»

Banchi-Pan di Stelle in classe. La denuncia del genitore e l'allarme dei medici piemontesi: «Educazione o pubblicità?». Barilla: «È un progetto formativo»
Un documento dell'Ordine piemontese sul progetto Barilla-Ministero. «Sogna e credici fino alle stelle» che utilizza l'immaginario del celebre prodotto dolciario. Il genitore: «Gli davo la frutta per merenda, ora mi chiede i biscotti»

"No ai Pan di Stelle in aula", i medici bocciano la campagna nelle scuole. Grandi medici torinesi! E grande il genitore che ha segnalato.

