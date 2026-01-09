Sant’Antonio Abate a Giovinazzo | una settimana di eventi tra fuochi musica e l’Inferno di Dante

A Giovinazzo, la festa di Sant’Antonio Abate si svolge dal 12 al 18 gennaio, coinvolgendo la comunità con eventi tradizionali, spettacoli e momenti culturali. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, la settimana si arricchisce di iniziative tra musica, fuochi e un approfondimento sull’Inferno di Dante, offrendo un’occasione di valorizzazione delle radici locali e della cultura italiana.

L'appuntamento è tra i più sentiti dalla comunità giovinazzese. Anche quest'anno la città si appresta a vivere la tradizionale festa dei fuochi di Sant'Antonio Abate con una serie di eventi organizzati dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo dal 12 al 18 gennaio che.

