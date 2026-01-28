Vendite online a rilento Così l’artigianato soffre Confronto con gli esperti

L’artigianato toscano fa fatica a seguire il ritmo dell’e-commerce. Nel 2024, solo il 16,2% delle aziende con almeno 10 dipendenti ha venduto online, un dato in calo rispetto all’anno scorso. Mentre l’e-commerce cresce nel resto d’Italia e in Europa, molte imprese della regione restano indietro e trovano difficile adattarsi alle nuove modalità di vendita.

L’e-commerce cresce in Italia e in Europa, ma la Toscana fatica a tenere il passo. Nel 2024 solo il 16,2% delle imprese toscane con almeno 10 addetti ha realizzato vendite online, in calo rispetto al 2023. Un dato che pesa sulla competitività del sistema produttivo regionale, soprattutto se confrontato con la media nazionale (20,4%) e quella europea (24%), e che riguarda in particolare le micro e piccole imprese, largamente maggioritarie nel tessuto produttivo regionale. È da questo quadro, delineato dai dati più recenti del Rapporto annuale sull’ICT della Regione Toscana, che prende il via la seconda edizione del Firenze e-commerce Forum, l’evento formativo e informativo organizzato oggi da Cna Firenze Metropolitana per artigiani, professionisti e imprenditori interessati ad avviare, sviluppare o consolidare la propria presenza nel commercio online. 🔗 Leggi su Lanazione.it

