Mondo di mezzo | assolto con formula piena Francesco D' Ausilio ex dirigente Pd

Oggi il tribunale di Roma ha assolto con formula piena Francesco D'Ausilio, ex dirigente del Pd. La decisione arriva dopo il processo legato al caso Mondo di Mezzo, in cui l’ex politico è stato riconosciuto innocente. La sentenza mette fine a un lungo procedimento giudiziario e cancella le accuse che lo avevano coinvolto finora.

Innocente. È quanto stabilito nella sentenza pronunciata oggi - 12 febbraio - dal tribunale di Roma nel processo Mondo di Mezzo. I giudici hanno assolto in formula piena Francesco d'Ausilio ex dirigente PD, dopo 11 anni. Lo rende noto l'avvocato Clara Veneto: "Dopo oltre dieci anni arriva l'assoluzione del tribunale di Roma. È un epilogo del quale siamo soddisfatti, anche se questi dieci anni di sofferenze personali e familiari, di incarichi cui ha dovuto rinunciare, di spiegazioni non dovute che si è trovato costretto a fornire lasceranno tracce profonde nel vissuto del dottor D'Ausilio.

A Ostia, il giudice ha assolto Francesco D’Ausilio nel processo legato a uno dei filoni di Mafia Capitale, Mondo di Mezzo.

