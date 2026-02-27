Nessuna diffamazione contro giornalista Ripepi assolto con formula piena

Il tribunale di Reggio Calabria ha assolto con formula piena Massimo Ripepi, che era stato accusato di diffamazione nei confronti della giornalista Caterina Tripodi. La decisione arriva al termine di un procedimento legale in cui l’imputato è stato riconosciuto innocente. La vicenda si è conclusa con l’esito favorevole per Ripepi, che è stato quindi prosciolto da ogni accusa.

Il tribunale reggino ha accolto la tesi difensiva del consigliere comunale perché "il fatto non costituisce reato". Mai pronunciate le gravi espressioni attribuite all'imputato nei confronti della cronista È stato assolto con formula piena dal tribunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, ingiustamente imputato di diffamazione nei confronti della giornalista Caterina Tripodi. Con la sentenza pronunciata il 26 febbraio 2026 è stata disposta l'assoluzione del consigliere comunale "perché il fatto non costituisce reato". Una verità processuale che smentisce in modo netto le ricostruzioni giornalistiche diffuse in questi anni. Dichiara Ripepi: "Accolgo questa sentenza con gioia e gratitudine.