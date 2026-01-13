Quattordicenne ucciso | imputato assolto urla della mamma della vittima

La Corte di Appello di Napoli ha assolto Agostino Veneziano dall'accusa di omicidio di Emanuele Di Caterino, il ragazzo di 14 anni ucciso nel 2013 ad Aversa durante una lite tra giovani. La decisione ha suscitato emozioni e proteste, con la madre della vittima che ha espresso il suo dolore. La vicenda resta un episodio complesso che ha coinvolto la giustizia e la comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte di Appello di Napoli ha assolto il 29enne Agostino Veneziano per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, il 14enne ucciso con un fendente alla schiena il 7 aprile del 2013 ad Aversa, in provincia di Caserta, in una lite tra giovanissimi. Per l'imputato, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, la procura generale aveva chiesto l'assoluzione per legittima difesa. " Avete assolto un'assassino, – ha urlato la mamma dopo la lettura della sentenza – questa non è legge, vergognatevi" e poi rivolta all'avvocato difensore, " anche voi vi dovere vergognare, avete difeso un assassino, con le sue mani ha fatto un omicidio e quattro tentati omicidi".

