assisi cerimonia di insediamento di monsignor felice accrocca

Oggi si è tenuta ad Assisi la cerimonia di insediamento di un nuovo vescovo. Durante l'evento, il prete ha rivolto un messaggio ai presenti, invitando tutte le autorità civili, religiose e i confratelli a collaborare per realizzare il desiderio di pace. L'incontro si è svolto in un clima di rispetto e di attenzione alle tematiche di convivenza e dialogo tra le diverse componenti della comunità.

La solenne celebrazione si è svolta presso la cattedrale di San Rufino. Accoglienza calorosa da cittadini e autorità "Oggi dico a noi tutti, autorità civili, religiose e confratelli: lavoriamo insieme perché il sogno della pace si avveri. Questo ci aiuterà a trovare vie e percorsi di vita pastorale che abbiano, su questo tema, dei cardini fondanti. Il Signore ci aiuti, la Vergine santa ci sostenga e interceda per noi e con lei intercedano dal cielo i nostri Santi". È l’appello finale dell’omelia di monsignor Felice Accrocca, nuovo vescovo della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, in attesa della presa di possesso anche della Diocesi di Foligno di sabato 28 marzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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