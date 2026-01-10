Monsignor Accrocca ad Assisi i messaggi di saluto al Vescovo di Benevento

Monsignor Felice Accrocca si prepara a assumere la guida della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. In occasione di questo importante passaggio, sono stati inviati i messaggi di saluto al nuovo Vescovo di Benevento. Questo momento rappresenta un’occasione di confronto e di rinnovato impegno per le comunità coinvolte, sottolineando il ruolo di leadership e di servizio che caratterizza la sua nomina.

Tempo di lettura: 2 minuti “Monsignor Felice Accrocca si accinge a guidare la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Leone XIV lo ha scelto per guidare uno degli epicentri mondiali della spiritualità cattolica, lì dove le orme di San Francesco sono eternate nello spirito anzitutto e nell’incredibile bellezza artistica della Basilica di Assisi. Il rammarico sincero perché lascia Benevento è superato per me dal rallegramento per la levatura dell incarico che attende Monsignor Accrocca, peraltro geniale studioso del Francescanesimo”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “In questi anni abbiamo intessuto un rapporto umano importante e una collaborazione istituzionale efficace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monsignor Accrocca ad Assisi, i messaggi di saluto al Vescovo di Benevento Leggi anche: Mons. Felice Accrocca scelto da papa Leone come vescovo di Assisi, Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno Leggi anche: Benevento, Accrocca designato per guidare la Chiesa di Assisi: attesa per la nomina ufficiale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mons. Accrocca nominato vescovo di Assisi, il messaggio del Presidente Nino Lombardi; L’arcivescovo Felice Accrocca verso la guida delle diocesi di Assisi e Foligno: manca solo l’ufficialità della Santa Sede; Assisi, nuovo vescovo per la diocesi: Papa Leone XIV sceglie monsignor Felice Accrocca; Accrocca vescovo di Assisi: il messaggio del presidente Lombardi. Monsignor Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi: l'annuncio del vescovo uscente Domenico Sorrentino - Monsignor Felice Accrocca è stato scelto da Papa Leone XIV come nuovo vescovo della diocesi di Assisi e Foligno. corrieredellumbria.it

Il monsignore pontino Felice Accrocca nominato vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno - Il sindaco di Latina Matilde Celentano commenta la nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno da parte di Papa Leone XIV, ricordando il suo lungo m ... latinaquotidiano.it

Assisi. Monsignor Felice Accrocca è il 95° successore di san Rufino ed è anche nuovo vescovo di Foligno - Monsignor Felice Accrocca è il 95° successore di san Rufino, nominato da Papa Leone XIV. lavoce.it

#monsignor Accrocca a #vescovo di Assisi e Foligno Gli auguri del #sindaco di Latina Matilde Celentano La nomina di Monsignor #feliceaccrocca a Vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno, da parte di #PapaLeoneXIV , è motivo di org - facebook.com facebook

Mons. Felice Accrocca scelto da Papa Leone X come nuovo vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino-Foligno. #MonsFeliceAccrocca #Chiesa #Vescovo #Assisi #Fremondoweb x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.