Caltanissetta bimba di 17 mesi ingerisce farmaci della madre | trasferita in terapia intensiva pediatrica

Una bambina di 17 mesi è stata trasportata all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcuni farmaci appartenenti alla madre. La piccola è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva pediatrica per le cure del caso. L’episodio evidenzia l’importanza di tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini, in ambienti sicuri e controllati.

L'arrivo in ospedale a Caltanissetta. Una bambina di 17 mesi è stata portata nella giornata di ieri all'Ospedale Sant'Elia dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole appartenenti alla madre. L'episodio ha immediatamente fatto scattare le procedure di emergenza. I primi interventi e gli accertamenti. Una volta giunta in pronto soccorso, la piccola è stata sottoposta tempestivamente alle prime cure e ai necessari accertamenti clinici, al fine di valutare l'impatto dell'ingestione dei farmaci sul suo stato di salute. Il trasferimento a Palermo. Dopo aver valutato il quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell' Ospedale Di Cristina, struttura specializzata nel trattamento dei pazienti pediatrici più piccoli.

