Accoltellata a scuola migliora la docente ferita | trasferita fuori dalla terapia intensiva Solidarietà del Ministro Valditara

La docente di 57 anni, ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha visto migliorare le sue condizioni di salute. Dopo essere stata sottoposta a cure mediche, è stata trasferita fuori dalla terapia intensiva. Il Ministro dell’Istruzione ha espresso solidarietà nei confronti della docente, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, colpita con un’arma da taglio al collo e all’addome da un suo studente tredicenne, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Accoltellata a scuola, migliora la docente ferita: trasferita fuori dalla terapia intensivaMigliorano le condizioni di Chiara Mocchi, l’insegnante di francese di 57 anni ferita ieri mattina all’interno di un istituto scolastico di Trescore... Trescore Balneario, l’insegnante accoltellata lascia la terapia intensivaHa trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, l’insegnante ferita ieri mattina in un’aggressione avvenuta in una... Tutti gli aggiornamenti su Accoltellata a scuola migliora la... Insegnante accoltellata prima dell’ingresso a scuola, solidarietà dal MIGEsprimo profonda solidarieta’ all’insegnante accoltellata poco prima dell’ingresso a scuola, a Trescore Balneario e manifesto la mia vicinanza alla vittima, alla famiglia, agli studenti e alla comuni ... blogsicilia.it Valditara dall'Unesco di Parigi, solidarietà a insegnante accoltellata(ANSA) - PARIGI, 26 MAR - Dalla sede dell'Unesco, dove ieri ha partecipato all'evento di presentazione del Rapporto Gem 2026 insieme a numerosi ministri convenuti per l'occasione da tutto il mondo, il ... msn.com