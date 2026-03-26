Accoltellamento a Trescore riprese le lezioni a scuola con gli psicologi in classe Il tredicenne in comunità | sentiti i genitori

Da ecodibergamo.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trescore le lezioni sono riprese in presenza nelle scuole, con l’intervento di psicologi in classe dopo l’accoltellamento di un tredicenne. I genitori del ragazzo sono stati ascoltati dalla polizia mentre il giovane si trova attualmente in una comunità. Il Procuratore ha dichiarato che l’episodio rappresenta un caso unico nella zona e ha riferito di un cambiamento nel comportamento del ragazzo nel corso dell’anno scolastico.

LE INDAGINI. Il Procuratore: «Un unicum nella zona». Il cambiamento del ragazzo durante l’anno scolastico: più aggressivo con gli insegnanti, mai gesti prevaricatori con i compagni. Sentiti i genitori. I carabinieri della compagnia di Bergamo, con il reparto scientifico, hanno ricostruito l’accoltellamento, sentendo anche – sempre con la modalità «protetta» per via dell’età – i ragazzi presenti alla scena. In caserma sono poi stati convocati i genitori del tredicenne – il papà vive a Zandobbio, la mamma a Trescore – e anche loro sono stati sentiti. Le indagini sono coordinate dalla Procura per i minorenni di Brescia, che ha aperto due... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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