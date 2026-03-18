L’Ausl Toscana centro ha aperto le iscrizioni per il bando 2026 del Servizio civile universale, mettendo a disposizione 72 posti. Il progetto regionale si intitola

Il bando 2026 del Servizio civile universale assegna all’Ausl Toscana centro un totale di 72 posizioni, inserite nel progetto regionale denominato Il nostro servizio al tuo servizio. Questi giovani volontari saranno distribuiti nelle strutture sanitarie per potenziare l’accoglienza nei punti di primo accesso. La scadenza per presentare la domanda online è fissata per le ore 14 dell’8 aprile, con un compenso mensile di 519,47 euro sarà selezionato. L’iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei cittadini che si recano negli ospedali e nei centri sanitari, fornendo supporto pratico nell’orientamento e nella gestione delle attese. I ruoli copriranno aree critiche come i pronto soccorso, i day service e le Case della salute, con una quota specifica riservata ai giovani con minori opportunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 72 posti Servizio civile: l’Ausl Toscana centro recluta

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