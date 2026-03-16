Per il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana, sono disponibili 175 posti distribuiti tra vari enti, tra cui l’Ausl Toscana centro che mette a disposizione 72 posti. Il progetto regionale si intitola “Il nostro servizio al tuo servizio” ed è rivolto a giovani interessati a partecipare a attività di assistenza e supporto nel settore sanitario e sociale.

Per il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale “Il nostro servizio al tuo servizio”. All'Azienda Usl Toscana centro ne sono assegnati 72, inseriti nel progetto “Benvenuti a bordo! L'accoglienza nei servizi di primo accesso”, che punta a rafforzare le attività di supporto e orientamento ai cittadini all'interno delle strutture sanitarie. I posti previsti per l'Azienda sanitaria sono 72, di cui 18 riservati a giovani con minori opportunità. Il progetto riguarda soprattutto i servizi dove il contatto con l'utenza è più frequente e dove l'accoglienza è una parte importante del lavoro quotidiano, a partire dai punti di primo accesso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Al Centro per le famiglie e al Centro salute mentale: tre posti per il servizio civile universaleAnche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a...

Leggi anche: Servizio civile universale: 2 posti anche con il Centro servizi per il territorio Novara Vco

Contenuti e approfondimenti su Ausl Toscana

Temi più discussi: Servizio civile universale, 72 posti nell’Ausl Toscana centro; Servizio civile, 72 opportunità nell’Ausl Toscana Centro; Servizio civile all’Asl: 8 posti nel pistoiese; Servizio civile all’Asl | 8 posti nel pistoiese.

Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroNel territorio dell'Ausl Toscana centro i posti a disposizione sono così distribuiti: 42 nella zona Fiorentina e Mugello (10 riservati); 12 nella zona Pratese (4 riservati); 10 nella zona Empolese (2 ... firenzetoday.it

Servizio civile universale, 72 posti nelle strutture dell’Ausl Toscana CentroDei 72 posti disponibili all’interno dell’Ausl Toscana centro, 18 sono riservati a giovani con minori opportunità. La distribuzione ... msn.com

L'Ausl Toscana centro informa che il nuovo medico di medicina generale dell'ambito Pescia, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Uzzano è il dottor Efrembeyene Habtemariam. L'incarico a tempo determinato di assistenza primaria a ciclo di scelta - facebook.com facebook