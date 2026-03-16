Servizio civile universale 72 posti nell' Ausl Toscana centro
Per il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana, sono disponibili 175 posti distribuiti tra vari enti, tra cui l’Ausl Toscana centro che mette a disposizione 72 posti. Il progetto regionale si intitola “Il nostro servizio al tuo servizio” ed è rivolto a giovani interessati a partecipare a attività di assistenza e supporto nel settore sanitario e sociale.
Per il bando 2026 del Servizio civile universale in Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale “Il nostro servizio al tuo servizio”. All'Azienda Usl Toscana centro ne sono assegnati 72, inseriti nel progetto “Benvenuti a bordo! L'accoglienza nei servizi di primo accesso”, che punta a rafforzare le attività di supporto e orientamento ai cittadini all'interno delle strutture sanitarie. I posti previsti per l'Azienda sanitaria sono 72, di cui 18 riservati a giovani con minori opportunità. Il progetto riguarda soprattutto i servizi dove il contatto con l'utenza è più frequente e dove l'accoglienza è una parte importante del lavoro quotidiano, a partire dai punti di primo accesso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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