Accademia Filarmonica | al Palacultura performance del giovane pianista Sandro Nebieridze

Sabato 28 marzo alle 18, il Palacultura Antonello ospiterà un concerto del giovane pianista Sandro Nebieridze, che nel 2025 si è classificato secondo al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. La performance si svolgerà nella sede del Palacultura e vedrà l’esibizione del musicista, noto per essere stato tra i partecipanti premiati nel concorso internazionale.

Sabato 28 marzo alle ore 18 il Palacultura Antonello ospiterà il concerto del giovane pianista Sandro Nebieridze, secondo classificato, nel 2025, al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. L’appuntamento rientra nella stagione dell’Accademia Filarmonica di Messina. Nato a Tbilisi nel 2001, Sandro Nebieridze è considerato un prodigio del pianoforte e della composizione, elogiato dalla critica per il virtuosismo, la maturità interpretativa e la forza comunicativa. Il pianista georgiano suonerà in sostituzione di Yifan Wu, il pianista cinese vincitore, sempre nel 2025, del Concorso Busoni, impossibilitato a esibirsi a Messina a causa di alcuni problemi legati alle procedure diplomatiche internazionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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