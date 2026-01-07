Open to Enrico | al Palacultura Filarmonica Laudamo Creative Orchestra con Javier Girotto

Giovedì 8 gennaio alle 19, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto “Open to Enrico” della Filarmonica Laudamo, in collaborazione con il “Cantiere dell’Incanto”. L’evento, dedicato a Enrico Vita, vedrà la partecipazione di Javier Girotto e offrirà un momento musicale dedicato alla musica e alla cultura locale. Un appuntamento pensato per gli appassionati di musica classica e jazz, in un contesto suggestivo e raccolto.

Giovedi 8 gennaio alle ore 19, nell'Auditorium del Palacultura di Messina, incollaborazione con il "Cantiere dell'Incanto", si terrà il prossimo appuntamento con la Filarmonica Laudamo, dal titolo "Open to Enrico", concerto dedicato a Enrico Vita, che vedrà protagonista la Filarmonica Laudamo.

