Accademia Filarmonica | in concerto il famoso pianista Andrea Lucchesini

Sabato 7 febbraio alle ore 18 al Palacultura Antonello l’Accademia Filarmonica di Messina ospita il famoso pianista Andrea Lucchesini, un concerto che assume un significato particolarmente profondo perché dedicato alla memoria della sua insegnante, la grande pianista Maria Tipo, recentemente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

