Accademia Filarmonica | in concerto il famoso pianista Andrea Lucchesini

Sabato 7 febbraio alle 18, al Palacultura Antonello di Messina, l’Accademia Filarmonica ospita il famoso pianista Andrea Lucchesini. Il concerto è dedicato alla memoria della sua insegnante, Maria Tipo, recentemente scomparsa. Un evento che richiama molti appassionati e appassionate di musica classica in città.

