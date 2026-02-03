Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l’Italia

In Italia, uomini e donne ancora non ricevono lo stesso stipendio, anche se svolgono lo stesso lavoro. La nuova direttiva europea punta a rendere più chiari i salari, ma c’è ancora molta strada da fare per applicarla davvero nel nostro paese.

In Italia uomini e donne continuano a non essere pagati allo stesso modo, anche a parità di ruolo e responsabilità. La direttiva europea sulla trasparenza salariale punterebbe a ridurre proprio il divario retributivo di genere, imponendo maggiore trasparenza su stipendi e criteri di valutazione del lavoro.

Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l’Italia

In Italia, uomini e donne continuano a ricevere stipendi diversi, anche se svolgono lo stesso lavoro e hanno le stesse responsabilità.

Busta paga, arriva la direttiva Ue sulla trasparenza: cosa cambia e per chi potrebbero aumentare gli stipendi

La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva mira a garantire maggior chiarezza sulle buste paga.

