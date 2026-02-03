Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l'Italia

In Italia, uomini e donne continuano a ricevere stipendi diversi, anche se svolgono lo stesso lavoro e hanno le stesse responsabilità. La nuova direttiva dell’Unione Europea mira a rendere più chiari e accessibili i dati sugli stipendi, spingendo anche il nostro Paese a rivedere le proprie norme. La differenza di trattamento tra i generi resta un problema ancora aperto.

