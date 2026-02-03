Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l'Italia
In Italia, uomini e donne continuano a ricevere stipendi diversi, anche se svolgono lo stesso lavoro e hanno le stesse responsabilità. La nuova direttiva dell’Unione Europea mira a rendere più chiari e accessibili i dati sugli stipendi, spingendo anche il nostro Paese a rivedere le proprie norme. La differenza di trattamento tra i generi resta un problema ancora aperto.
In Italia uomini e donne continuano a non essere pagati allo stesso modo, anche a parità di ruolo e responsabilità. La direttiva europea sulla trasparenza salariale punterebbe a ridurre proprio il divario retributivo di genere, imponendo maggiore trasparenza su stipendi e criteri di valutazione del lavoro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Busta paga, arriva la direttiva Ue sulla trasparenza: cosa cambia e per chi potrebbero aumentare gli stipendi
La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva mira a garantire maggior chiarezza sulle buste paga.
Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva Ue
Il governo si prepara a approvare un nuovo decreto che obbligherà le aziende a indicare il salario negli annunci di lavoro e a rendere trasparenti gli stipendi dei colleghi.
