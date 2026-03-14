Via Mariani | 14 appartamenti pronti il centro si risveglia

A via Mariani sono stati completati 14 appartamenti, mentre il cantiere all’incrocio tra via di Roma e via Mariani sta per essere smontato, con le impalcature che vengono rimosse in vista della conclusione dei lavori.

Il cantiere all’angolo tra via di Roma e via Mariani sta per chiudere i battenti, con la rimozione delle impalcature che segna l’avvicinarsi della fine dei lavori. Entro giugno prossimo tutte le unità abitative saranno pronte, mentre un appartamento è già stato venduto. La proprietà, passata da un privato forlivese alla società ViV di Verona, ha trasformato ex uffici ministeriali in quattordici appartamenti e diciassette posti auto. L’intervento restituisce al centro storico un palazzo importante, ma non si ferma qui: a giugno inizierà anche il ripristino del manto stradale di via Mariani. Nel vicino edificio su via Diaz, gestito dall’immobiliare Perseo Geie, i lavori procedono senza una data certa di conclusione, pur con l’obiettivo dichiarato di completare trentotto alloggi entro il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Mariani: 14 appartamenti pronti, il centro si risveglia Articoli correlati Agorà, confiscati 14 appartamenti. Il Comune si candida ad averliL’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole punta lo sguardo su 23 unità immobiliari confiscate dall’Agenzia Nazionale Antimafia... Reggio: il centro storico si risveglia con nuove idee per i riderLa puntata di giovedì 5 marzo 2026 ha messo a fuoco le dinamiche del centro storico di Reggio Emilia, con il ristoratore Matteo Voltolini che propone... Tutti gli aggiornamenti su Via Mariani Argomenti discussi: I palazzi di via di Roma. Pronto quello su via Mariani. Ancora lavori in via Diaz; I palazzi di via di Roma Pronto quello su via Mariani Ancora lavori in via Diaz.