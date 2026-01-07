Appartamenti per anziani non auto sufficienti ultimati i lavori nella Rsa Vici-Giovannini

Sono stati completati i lavori presso la Rsa “Vici-Giovannini” per la realizzazione di 8 mini-appartamenti destinati ad anziani non autosufficienti. Situata in via Beethoven, questa nuova struttura offre soluzioni abitative adeguate alle esigenze di assistenza e comfort degli ospiti. L’intervento mira a migliorare la qualità di vita degli anziani, garantendo ambienti sicuri e funzionali all’interno di una struttura consolidata e ben organizzata.

Rsa "Vici-Giovannini", terminati i lavori per la realizzazione di 8 mini-appartamenti per anziani non autosufficienti all'ultimo piano della struttura di via Beethoven. Si attendono solo gli arredi e poi gli appartamenti, di cui 2 singoli e 6 doppi, saranno pronti ad accogliere i 14 utenti.

